Вашингтон, , 21:02 — REGNUM Законопроект о выделении двух триллионов долларов для введения стимулирующих американскую экономику мер принят 27 марта палатой представителей Конгресса США.

Сенат Конгресса также одобрил это решение. Теперь оно ожидает подписи президента страны Дональда Трампа.

Напомним, американские власти принимают меры по борьбе за улучшение экономической ситуации. Рецессия наступила в результате многочисленных ограничительных мер на фоне пандемии.

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