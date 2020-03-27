Бишкек, , 20:53 — REGNUM На специальный счет минздрава Киргизии по борьбе с коронавирусом поступило уже 44 млн 584 тысячи сомов (около 43,3 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Министерство здравоохранения обещает направить поступившие от компаний, организаций и граждан деньги на мероприятия по борьбе с распространением в республике коронавирусной инфекции.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на 27 марта в Киргизии выявлено 58 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19. Большинство из них являются жителями южных регионов республики.

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