Стокгольм, , 07:33 — REGNUM В Швеции крайне высокими темпами ухудшается положение крупных предприятий. На фоне глобальной пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 основные проблемы заключаются в понижении спроса на их услуги на рынке, перебоях на производстве и сложностях при получении финансирования. Об этом 27 марта сообщило шведское издание SVT Nyheter.

На прошлой неделе в Швеции были закрыты многие производства, причиной этому стали введенные на уровне ЕС ограничения, затрагивающие процесс поставок и работу персонала на предприятиях из-за коронавируса. На текущей неделе шведский бизнес столкнулся с проблемами иного характера. Как сообщают представители крупных торговых предприятий и предприятий сферы услуг, в силу изменившегося поведения потребители и потенциальных клиентов на рынке существенно упал спрос на продукты и услуги компаний.

Кроме того, о сильном падении продаж за последние недели заявляют туристические фирмы, отели и рестораны. Как сообщает Государственный банк Швеции, единственная сфера, у представителей которой за период текущего кризиса выросли продажи, это розничная торговля бытовыми товарами и продуктами.

Ситуация осложняется и тем, что шведские банки перегружены запросами о предоставлении кредитов. Представители различных предприятий в качестве одной из проблем указывают недостаток ликвидных средств. В сложившейся ситуации компаниям трудно привлечь финансирование за счет выпуска облигаций, поэтому единственным выходом остается обращение за кредитом в банк. Однако все финансово-кредитные учреждения Швеции на данный момент получают избыточное количество запросов о выдаче кредита и не в состоянии предоставить заем всем желающим.