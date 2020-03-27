Москва, , 20:13 — REGNUM Эпидемия коронавируса и связанная с ней непростая экономическая ситуация вносят свои коррективы в бизнес-планы. ОАО «РЖД» официально заявило, что до конца года фиксирует стоимость ТОР (текущего отцепочного ремонта) для собственников вагонов.

Это означает, что все действующие контракты будут пролонгированы до 31 декабря 2020 года на существующих условиях. Такое решение принял генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров на совещании, где обсуждался вопрос вагоноремонтной деятельности на железных дорогах.

В РЖД дополнили, что такое решение «было принято с учетом мнения собственников подвижного состава и с целью сохранения стабильной работы железнодорожного транспорта в складывающихся экономических условиях».

Текущий отцепочный ремонт (ТОР) — это внеплановые работы, которые ремонтная бригада проводит, если во время пути обнаруживается неисправность.

На старте ОАО «РЖД» владело тремя вагоноремонтными компаниями (ВРК), из них ВРК-3 продана на аукционе одной из структур АО «ОМК» («Объединенной металлургической компании») Анатолия Седых. В планах РЖД продать в текущем году ВРК-2, а ВРК-1 пока остается в структуре государственного монополиста.

Решение руководства РЖД «заморозить» нынешние условия договоров до окончания текущего года вызвало позитивный отклик у клиентов. «В сложившейся обстановке оно станет одной из мер сохранения стабильности на железнодорожном транспорте относительно других видов сообщения и не допустит дальнейшего снижения эффективности перевозки грузов по сети», — так прокомментировал решение Владимир Зверев, директор по эксплуатации и содержанию вагонного парка Первой грузовой компании (ПГК).

«Нефтетранссервис» также оценил решение о пролонгации позитивно, а в Федеральной грузовой компании назвали его «принципиально правильным». По оценке ФГК, в первую очередь пролонгация вносит ясность для всех участников. Текущие условия контрактов для участников рынка хорошо знакомы, потому что они были согласованы между РЖД и контрагентами. Кроме того, подчеркнули в ФГК, «принятое сейчас решение поможет сохранить стабильность системы ТОР, что крайне важно в это непростое время».

В целом, с точки зрения всех участников рынка, такой шаг РЖД даёт «большую уверенность в завтрашнем дне». Тем более, как сообщают участники, сейчас на рынке ощущается неопределенность из-за экономической ситуации, поэтому такое решение национального перевозчика обеспечит стабильность погрузки и позволит компаниям спокойно вздохнуть.

Централизованные договоры ЦДИ на ТОР с владельцами вагонов до конца года позволят им хоть в этом вопросе спокойно вздохнуть, говорит один из собеседников «Ъ» на рынке, что вполне сможет обеспечить стабильность погрузки в условиях текущей неопределенности.

Глава агентства «Infoline-Аналитика» (Санкт-Петербург) Михаил Бурмистров назвал решение РЖД «единственно правильным и возможным» с учетом сегодняшних обстоятельств. Бурмистров поясняет, что доля ТОР в расходах операторов растет, при этом прибыль драматически снижается. А с учетом того, что РЖД выставляет ВРК на приватизацию, меняются подходы к текущему отцепочному ремонту. Например, некоторые компании, которые занимаются ТОР, пытаются загрузить ремонтными работами предприятия, которые обычно специализируются на плановом ремонте.

По мнению Михаила Бурмистрова, в перспективе нужно предусмотреть прозрачный подход — как к ценообразованию в этой отрасли, так и к определению перечня работ в рамках ТОР для частных компаний, специализирующихся на ремонте железнодорожных вагонов.