Рига, , 19:57 — REGNUM Правительство Латвии одобрило предложение министерства здравоохранения страны и выделило 8 млн евро для выплат медикам на время пандемии COVID-19. Об этом, как пишет портал LSM, сообщила министр здравоохранения страны Илзе Винкеле.

По ее словам, в марте доплаты в размере 50% оклада получат сотрудники скорой помощи, работники инфектологического центра Восточной клинической больницы, медики лабораторий, всё кто напрямую связан с ликвидацией пандемии.

Винкеле добавила, что начиная с апреля до мая 2020 г. включительно доплата составит уже 20% оклада. Круг врачей и медицинских работников, кому она полагается, будет расширен. Доплату в 30%, начиная с марта, получат и семейные врачи. В апреле и мая она составит 20%.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.