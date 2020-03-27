Бишкек, , 19:52 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и глава представительства Всемирного банка в республике Болормаа Амгаабазар обсудили проблему распространения коронавирусной инфекции в мире. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Жээнбеков отметил, что киргизская экономика, равно как и экономики других стран Туркестанского региона, подверглась негативному воздействию пандемии коронавируса COVID-19.

По словам киргизстанского лидера, такая ситуация затрудняет своевременную реализацию планов развития страны и вынуждает пересматривать расходные статьи бюджета.

В этой связи, глава государства предложил Всемирному банку рассмотреть возможность внесения корректировок в финансирование проектов в Киргизии с учетом происходящего в республике и в мире.

В ответ на это Болормаа Амгаабазар заявила, что работа в данном направлении ведется, а вопрос перераспределения части средств от других проектов на поддержку системы здравоохранения Киргизии уже решен.

Также она отметила, что Всемирный банк создал фонд помощи развивающимся странам для борьбы с коронавирусом с общим бюджетом в $160 млрд (12 трлн 595 млрд рублей).

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