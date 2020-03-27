Ашхабад, , 19:47 — REGNUM Из-за произошедшей в Туркестанском регионе вспышки коронавирусной инфекции власти Туркмении вынуждены были ввести ограничение на передвижение экспортных и транзитных грузов, передает «Centralasia.media».

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Согласно новому положению, доставленные на автомобильные пропускные пункты «Гарабогаз» на границе с Казахстаном и «Фарап» на границе с Узбекистаном грузы будут перевозиться по территории Туркмении только туркменскими дальнобойщиками.

Также отмечается, что грузы в прицепах или полуприцепах теперь будут передаваться исключительно на бесконтактных условиях.

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