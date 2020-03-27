Ашхабад, , 19:42 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства заявил о необходимости наращивать импортозамещение и повышать экспортный потенциал страны, передает «Туркменистан сегодня».

По словам туркменского лидера, это нужно «для обеспечения независимости с учетом процессов глобализации».

Глава государства утвердил состав межотраслевой комиссии по дальнейшему увеличению обеспечения продовольственными товарами и упорядочиванию экспорта и импорта в Туркмении.

Бердымухамедов поручил вице-премьер-министру Чары Гылыджов регулярно анализировать состояние и потребности внутреннего рынка и внешней конъюнктуры для удовлетворения потребностей населения Туркмении в продовольствии.

Читайте также: «В магазинах хаос»: в столице Туркмении продовольствие подорожало на 200%