Душанбе, , 19:41 — REGNUM За первые два месяца 2020 года Таджикистан произвёл более 145,1 тыс. тонн угля, что в сравнении с показателем за аналогичный период 2019 года меньше на 11 тыс. тонн, сообщает«Авеста».

В Таджикистане ведётся добыча каменного и бурого угля. Однако каменного угля в стране производится больше: более 133,2 тыс. тонн за период с февраля по март 2020 года.

По данным статистиков, в Таджикистане добычей и производством данного вида топлива занимается 12 компаний, как местных, так и зарубежных. При этом более 200 предприятий по всей стране используют уголь в качестве топлива.

Отметим, что с каждым годом объёмы производства и добычи угля растут. Так, если в 2014 году этот показатель составлял лишь 870 тыс. тонн, то уже в 2019 году объем производства вырос до более чем 2 млн тонн.

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