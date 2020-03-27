Москва, , 19:33 — REGNUM В Министерстве энергетики Российской Федерации считают, что к концу 2020 года, в случае прекращения пандемии коронавирусной инфекции, мировые цены на нефть могут вернуться к уровню $40−45 за баррель. об этом сегодня, 27 марта, в интервью РБК заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

По словам Сорокина, цена на нефть в $25 за баррель, конечно, является неприятной, но Россия сможет выдержать такой уровень цен в течение двух-трех лет.

«Но даже в течение полугода-года — это тот уровень цены, который мы можем выдержать за счет гибкой системы налогообложения», — сказал чиновник.

Конечно государство при этом будет терять в доходах, но накопленных финансовых резервов хватит на некоторое время.

Также Сорокин отметил, что в Минэнерго России «справедливой» считают цену на нефть на уровне $40−45 за баррель. Если пандемия коронавируса отступит, то к концу года цена на нефть может поднятся до этого уровня.