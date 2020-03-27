Вашингтон, , 19:22 — REGNUM Компания General Motors должна отбросить проволочки с производством аппаратов искусственной вентиляции лёгких, написал 27 марта американский президент Дональд Трамп в Twitter.

«очень быстро»

Трамп

«Как обычно с «этим» General Motors, никак не получается, чтобы всё было просто. Они говорили, что предоставят нам 40 000 необходимых нам ИВЛ. Теперь они говорят, что в конце апреля их будет всего 6000, и они хотят получить максимальную цену».