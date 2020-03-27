Вашингтон, 27 марта 2020, 19:22 — REGNUM Компания General Motors должна отбросить проволочки с производством аппаратов искусственной вентиляции лёгких, написал 27 марта американский президент Дональд Трамп в Twitter.
В следующем своём твите Трамп заявил, что General Motors должен немедленно открыть заводы и начать делать вентиляторы, причём срочно («сейчас!»)
Напомним, в США действует режим чрезвычайного положения из-за коронавируса. В стране число инфицированных SARS-CoV-2 превысило 85,8 тыс., количество летальных исходов 1296.
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