Москва, , 18:54 — REGNUM Пенсионный фонд России досрочно организовал перечисление денежных средств банкам, а также «Почте России» для того, чтобы они могли выплатить апрельские пенсии. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба ПФР.

Сообщается, что ПФР принял решение досрочно профинансироватьвыплату пенсий и пособий за апрель, в том числе выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Всего банкам и «Почте России» было досрочно переведено 113,2 млрд рублей, в том числе 17,7 млрд рублей на единовременную выплату к 75-летию Победы в войне.