Москва, , 18:48 — REGNUM «Почта России» может увеличить вдвое срок хранения почтовых отправлений в своих отделениях в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщил 27 марта генеральный директор компании Максим Акимов.

«Мы прорабатываем сейчас с правительством увеличение сроков хранения почтовых отправлений с 30 до 60 дней», — сказал он журналистам.

Акимов подчеркнул, что в таком случае гражданам не нужно будет беспокоиться, что их посылки могут быть отправлены обратно.

«Спадёт волна заболеваемости, всё придет в норму, и тогда можно будет прийти и получить свою посылку», — пояснил он.

Напомним, ранее было объявлено, что на период с 30 марта по 1 апреля будет приостановлена работа всех отделений «Почты России» за исключением действующих круглосуточно.