Рига, , 18:34 — REGNUM В Латвии на данный момент получены заявления о массовом увольнении сотрудников от представителей 15 компаний. Об этом, как пишет портал Dienas Business, заявила директор Государственного агентства занятости Эвита Симсоне.

По ее словам, речь идёт об увольнении 3000 человек. Больше всего заявлений о массовых сокращениях получено от компаний в Риге и Рижском районе, отметила она.

По мнению Симсоне, пока рано говорить о существенном влиянии пандемии COVID-19 на уровень безработицы в Латвии, который поднялся незначительно с 6,3% до 6,4%. Эвита Симпсоне отказалась от прогнозов, сказав, что какая-то ясность наступит в середине апреля месяца, пока же наблюдается незначительное снижение доступных вакансий.

Напомним в конце февраля в Латвии насчитывалось 58 247 безработных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.