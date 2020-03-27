Вашингтон, , 18:33 — REGNUM Мировая экономика вошла в рецессию, сообщила 27 марта журналистам глава МВФ Кристалина Георгиева.

Комментируя состояние мировой экономики на фоне пандемии, Георгиева сказала:

«Сейчас всем ясно, что мы вошли в рецессию, такую же ужасную или даже хуже, чем в 2009 году».

По её оценке, мировая экономика начнёт восстанавливаться, причём уже в будущем году будет заметное улучшение. Но для этого нужно «справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью».

Отметим, что рецессия 2009 года связана с мировым финансовым кризисом 2008 года, который начался с ипотечного кризиса в США в 2007 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские эксперты сравнивают теперешний экономический спад в США с годами Великой депрессии.

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