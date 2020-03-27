Саратов, , 18:27 — REGNUM Предприятие «Концессии водоснабжения — Саратов» с целью введения в строй новых коммуникаций 28 марта отключит холодное водоснабжение на трех улицах Саратова. Об этом сообщает мэрия города.

В зоне отключения окажутся 487 жителей домов, в том числе 81 ребенок. По этой же причине в областном госпитале для ветеранов войн администрация медучреждения сделала необходимый запас воды.

Отключение коснется нескольких домов по улицам Соборная, Первомайская, Некрасова.

Для жителей данного района будет организован подвоз питьевой воды. Автоцистерна будет находиться на пересечении улиц Первомайской и Соборной в 12:00 часов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ряде домов Кировского и Московского районов Казани на сутки отключали водоснабжение, проводились работы на сетях водопровода.

Читайте также: В Казани на сутки отключат воду и свет