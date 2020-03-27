Чебоксары, , 18:01 — REGNUM Снизить высокую смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Чувашии предлагают за счёт строительства «полноценной многопрофильной клинической больницы», рассчитанной на 1 тыс. пациентов. Данный вопрос был поднят в Москве сегодня, 27 марта, на встрече заместителя министра здравоохранения России Натальи Хоровой с врио главы Чувашии Олегом Николаевым, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя республики.

На встрече был поднят вопрос о необходимости дополнительных мер для снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, для чего в Чувашии проектируется новый пристрой к главному корпусу республиканской клинической больницы. Это позволит увеличить пропускную способность созданного здесь сосудистого центра и сократить время госпитализации больных, что скажется на снижении смертности от заболеваний сердца.

Врио главы республики полагает, что «кардинальным решением проблемы высокой смертности от болезней системы кровообращения может стать строительство полноценной многопрофильной клинической больницы на 800 — 1000 койко-мест», говорится в сообщении. Фактически речь идёт о новой республиканской больнице, где будет действовать принцип «Врач — к пациенту»: больной при поступлении будет помещаться в специальный бокс, а врачи сами придут к нему для проведения обследования и назначения лечения.

Чувашские власти отмечают, что решение в отношении данного проекта «будет принято в ближайшее время».

Отметим, 13 января в Чебоксарах открылась многопрофильная поликлиника Центральной городской больницы, рассчитанной на 500 посещений в смену. Его строительство обошлось в 781,6 млн рублей, в том числе из федерального бюджета привлечено 161,6 млн рублей.

В 2020 году в Чебоксарах планируется открытие нового инфекционного корпуса городской детской больницы № 2 с боксированными палатами общей стоимостью 445,1 млн рублей.

Напомним, основными причинами смерти жителей республики являются болезни системы кровообращения (34,5% всех умерших), новообразования (10%), внешние причины смерти (7,9%), болезни органов пищеварения (6,1%) и болезни органов дыхания (5,4%). Эти данные приводит Чувашстат по итогам января 2020 года: за месяц в республике родились 895 человек, умерли 1286.