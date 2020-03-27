Ярославль, , 17:49 — REGNUM В департаменте инвестиций и промышленности правительства Ярославской области открыта «горячая линия» по вопросам поддержки промышленности и малого и среднего бизнеса. По соответствующим вопросам можно обращаться по телефонам: (4852) 400−142, 400−014, e-mail: der@yarregion.ru

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Предприниматели Ярославля и области по вопросам поддержки также могут обращаться в департаменты, курирующие сферы их деятельности:

Департамент туризма Ярославской области: 8 (4852) 40-19-00 , 8 (499) 678-12-03 (Ростуризм), 8 (495) 959-15-66 (Ростуризм).

Департамент транспорта Ярославской области: 8 (4852) 78-63-95 , 8 (961) 153-06-50 (сервис в WhatsApp).

Департамент строительства Ярославской области: 8 (4852) 72-81-08 , 8 (4852) 40-06-05 .

Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области: 8 (4852) 40-07-91 , 8 (4852) 40-14-31 .

Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области: 8 (4852) 40-09-91 , 8 (4852) 72-67-01 .

Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области: 8 (4852) 40-18-91 .

Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области: 8 (4852) 40-19-21 , 8 (4852) 40-01-65 .

Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области: 8 (4852) 40-04-04 , 8 (800) 555−0-222 (Единый социальный телефон).