Ярославль, 27 марта 2020, 17:49 — REGNUM В департаменте инвестиций и промышленности правительства Ярославской области открыта «горячая линия» по вопросам поддержки промышленности и малого и среднего бизнеса. По соответствующим вопросам можно обращаться по телефонам: (4852) 400−142, 400−014, e-mail: der@yarregion.ru
Предприниматели Ярославля и области по вопросам поддержки также могут обращаться в департаменты, курирующие сферы их деятельности:
Департамент туризма Ярославской области:
Департамент транспорта Ярославской области:
Департамент строительства Ярославской области:
Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области:
Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области:
Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области:
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области:
Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области:
Департамент государственной службы занятости населения Ярославской области: