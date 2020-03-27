Ростов-на-Дону, , 17:45 — REGNUM Зарегистрированные случаи заболевания COVID-19 в Ростовской области спровоцировали очередную продовольственную панику. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации областного центра 27 марта.

Спрос на сахар, муку, крупы и консервы вновь вырос до 30−40%. Однако жалоб на повышение стоимости социально значимых товаров первой необходимости не поступало. Кроме того, в ресторанах и кафе Ростова-на-Дону количество посадочных мест сократилось на 20% из-за отсутствия посетителей.

ИА REGNUM ранее сообщало, что власти Ростовской области в ближайшее время утвердят меры поддержки бизнеса в условиях распространения коронавируса. В настоящее время известно, что донские предприниматели получат отсрочку по арендной плате до 31 декабря 2020 года.

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