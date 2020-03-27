Вашингтон, , 17:40 — REGNUM Нынешнее положение, в котором находится экономика США, можно назвать рецессией, подобной Великой депрессии, пишет 27 марта The Washington Post.

Так, как тогда (Великая депрессия в США длилась с 1929 по 1939 гг.), так и теперь в стране не работает ряд компаний. Многие предприятия рискуют обанкротиться.

Растёт безработица, — и всё это из-за фактора, связанного не с экономикой, а с вынужденным в условиях пандемии намерением «держаться подальше друг от друга».

Напомним, США лидируют по числу заражённых коронавирусом: здесь оно превышает 85,6 тыс., летальных исходов более 1,3 тыс.

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