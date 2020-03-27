Москва, , 17:33 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $25 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 27 марта.

По состоянию на 17:04 мск, стоимость фьючерсов на нефть Brent опустилась на 5,96% относительно уровня закрытия предыдущих торгов и составила $24,77 за баррель.

Тем временем майские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подешевели на 4,25% — до $21,64 за баррель.

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