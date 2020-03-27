Москва, , 17:27 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала компанию «Яндекс» за размещение в своей сети контекстной рекламы зажигалок. Об этом сообщает 27 марта пресс-служба ведомства.

В ФАС пояснили, что действующей редакцией закона «О рекламе» не допускается реклама табака, табачной продукции, табачных изделий и принадлежностей к ним, включая трубки, кальяны, сигаретную бумагу и зажигалки.

Комиссией ФАС было установлено, что реклама размещалась на сайте поисковой системы в рамках договора на оказание услуг между ООО «Яндекс» и ООО «Александр Эго».

В результате «Яндексу» был назначен административный штраф в размере 100 тысяч рублей, а рекламодатель получил от ведомства предупреждение.