Москва, , 17:18 — REGNUM Международные резервы, которыми располагает Россия, в первую используются для регулирования платёжного баланса и поддержки стабильности на валютном рынке, вместо того чтобы стимулировать потребительский спрос. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 марта рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов.

«За прошедшую неделю международные резервы РФ по данным ЦБ РФ сократились на 5%. На 30 млрд долларов. Всего за неделю! Это говорит о том, что в такой экономике, как наша, приходится изымать деньги из обращения, лишать экономику возможностей для развития, и всё это только для того, чтобы в трудную минуту балансировать валютный рынок и поддерживать платёжный баланс, — посетовал экономист. — Очень много ресурсов уходит на поддержание стабильности. Но, как мы видим, какие бы ни были большие ресурсы, невозможно сформировать такой запас ликвидности, который будет гарантировать устойчивое существование в течение долгих лет. Эти деньги идут не на потребительский спрос. А на то, чтобы в стране было достаточно долларов для осуществления импортных поставок. Тем самым мы иллюстрируем другую нашу проблему — зависимость от импорта».

Кроме того, как подчеркнул Комолов, если цены на нефть останутся на низком уровне долгое время, это в конечном итоге ограничит возможности импорта, а значит, начнут банкротиться предприятия, связанные с обрабатывающей промышленностью. Это в свою очередь запустит и другие фундаментальные негативные процессы в российской экономике.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее член Совфеда Владимир Кравченко осудил меры Минфина, направленные на стабилизацию экономики на фоне коронавируса.

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