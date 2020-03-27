Москва, 27 марта 2020, 17:18 — REGNUM Международные резервы, которыми располагает Россия, в первую используются для регулирования платёжного баланса и поддержки стабильности на валютном рынке, вместо того чтобы стимулировать потребительский спрос. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 марта рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов.
Кроме того, как подчеркнул Комолов, если цены на нефть останутся на низком уровне долгое время, это в конечном итоге ограничит возможности импорта, а значит, начнут банкротиться предприятия, связанные с обрабатывающей промышленностью. Это в свою очередь запустит и другие фундаментальные негативные процессы в российской экономике.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее член Совфеда Владимир Кравченко осудил меры Минфина, направленные на стабилизацию экономики на фоне коронавируса.
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