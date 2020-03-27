Кострома, 27 марта 2020, 17:14 — REGNUM Ради борьбы с COVID-19 резервный фонд Костромской области увеличили в два раза — с 20 до 40 миллионов рублей. Такое решение было принято на внеочередном заседании Костромской областной думы 26 марта 2020 года — сообщает ИА REGNUM.
В повестке заседания рассматривался перечень вопросов, в том числе о внесении изменений в главный финансовый документ региона на 2020 год и финансовая сторона профилактики и противодействия коронавирусной инфекции.
Также на противодействие COVID-19 могут быть потрачены бюджетные деньги регионального департамента здравоохранения — 105 миллионов 602 тысячи рублей. В сумму включены целевые 4 миллиона рублей, предоставленные резервным фондом Правительства РФ на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких.
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