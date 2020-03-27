Ташкент, , 17:09 — REGNUM В Узбекистане на Шуртанском газохимическом комплексе разработан проект внешнего электроснабжения и ведутся работы по его реализации, сообщает Минэнерго Узбекистана.

Ведомство отмечает, что проект внешнего электроснабжения Шуртанского ГХК разработан совместно с проектным институтом АО «Средазэнергосетьпроект», его реализация гарантирует стабильность работы важных экономических объектов Узбекистана — Шуртанского ГХК и GTL — завода по производству синтетического жидкого топлива, который будет сдан в эксплуатацию в 2020 году.

«Первым этапом реализации проекта является начатое строительство подстанции «GTL 220/35/10 кВ» с установкой двух трансформаторов мощностью 125 МВА — каждый для внешнего электроснабжения объектов», отмечает министерство.

Создание системы внешнего электроснабжения значимых экономических объектов, говорится в сообщении, является гарантией энергоустойчивости не только производственного, но и бытового секторов.

Как сообщало в 2013 году ИА REGNUM, https://regnum.ru/news/polit/1711510.htmlНХК «Узбекнефтегаз», южноафриканская Sasol и малазийская Petronas на паритетных началах подписали учредительные документы по созданию СП Uzbekistan GTL для строительства завода по производству синтетического топлива на базе Шуртанского газохимического комплекса в Кашкадарьинской области на юге страны. На тот момент Sasol и «Узбекнефтегаз» владели в проекте долями по 44,5%, Petronas — 11%. Позднее, эти иностранные компании вышли из проекта.

Завод будет перерабатывать 3,5 миллиарда кубометров газа и производить 863 тысячи тонн дизтоплива, 304 тысячи тонн авиакеросина, 395 тысяч тонн нафты и 11,2 тысячи тонн сжиженного газа. Базовый проект (FEED-2) подготовлен французской Technip. Построить завод планировали за 5 лет, однако строительство затянулось