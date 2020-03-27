Москва, 27 марта 2020, 17:01 — REGNUM Для того, чтобы сократить зарплаты и сотрудников без правовых последствий, российские компании постараются действовать в соответствии с ТК РФ, однако даже в случае нарушений многие работники постараются закрыть на это глаза, чтобы сохранить источник дохода. Об этом ИА REGNUM заявила адвокат Наталья Хурчакова.
Для сокращения заработной платы в компаниях могут опереться на ст. 74 ТК РФ, которая разрешает изменение условий трудового договора по инициативе работодателя и без согласия работника в случаях, когда изменяются организационные или технологические условия труда. Например, перевод на удаленную работу вполне может рассматриваться как изменение организационных условий труда.
По ее словам, увольнение сотрудников организации или индивидуального предпринимателя по сокращению штата предусмотрено ч.2 ст. 82 ТК РФ. Однако в случае увольнения сотрудников, компаниям придется выплачивать им все полагающиеся выплаты. Для многих организаций даже такой способ увольнения будет куда более оптимальным выходом из сложившейся ситуации, чем сохранение прежней численности штата с необходимостью выплаты заработных плат, больничных, уплаты страховых взносов.
Конечно, добавила она, в случае увольнения или уменьшения заработной платы сотрудники могут попытаться, опираясь на ТК РФ, опротестовать это в судебном порядке. Но можно предсказать небольшое количество подобных исков, поскольку на фоне грядущего экономического кризиса люди будут бояться потерять работу и будут согласны работать на условиях работодателя, только бы не остаться вообще без средств к существованию.
Напомним, по данным Центра стратегических разработок, 50% российских компаний не исключают возможность сокращения штата сотрудников, а 20% компаний говорят о сокращении заработных плат.
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