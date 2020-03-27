Москва, , 17:01 — REGNUM Для того, чтобы сократить зарплаты и сотрудников без правовых последствий, российские компании постараются действовать в соответствии с ТК РФ, однако даже в случае нарушений многие работники постараются закрыть на это глаза, чтобы сохранить источник дохода. Об этом ИА REGNUM заявила адвокат Наталья Хурчакова.

Для сокращения заработной платы в компаниях могут опереться на ст. 74 ТК РФ, которая разрешает изменение условий трудового договора по инициативе работодателя и без согласия работника в случаях, когда изменяются организационные или технологические условия труда. Например, перевод на удаленную работу вполне может рассматриваться как изменение организационных условий труда.

«С другой стороны, для уменьшения оплаты труда могут быть использованы такие рычаги как ликвидация бонусных и премиальных выплат, ужесточение системы штрафов. Формальные поводы для таких мер найти не столь сложно, как правило недочеты и ошибки есть в работе любого сотрудника любой организации и при необходимости руководство организации их легко обнаружит и применит штрафные санкции», — отметила Хурчакова.

По ее словам, увольнение сотрудников организации или индивидуального предпринимателя по сокращению штата предусмотрено ч.2 ст. 82 ТК РФ. Однако в случае увольнения сотрудников, компаниям придется выплачивать им все полагающиеся выплаты. Для многих организаций даже такой способ увольнения будет куда более оптимальным выходом из сложившейся ситуации, чем сохранение прежней численности штата с необходимостью выплаты заработных плат, больничных, уплаты страховых взносов.

«Кроме того, компании могут использовать и еще один выход — перевод сотрудников на контрактную систему, по гражданско-правовым договорам. В данном случае организации смогут сэкономить средства на оплате отпусков, больничных, сократить затраты на обслуживание рабочих мест своих сотрудников», — заявила Хурчакова.

Конечно, добавила она, в случае увольнения или уменьшения заработной платы сотрудники могут попытаться, опираясь на ТК РФ, опротестовать это в судебном порядке. Но можно предсказать небольшое количество подобных исков, поскольку на фоне грядущего экономического кризиса люди будут бояться потерять работу и будут согласны работать на условиях работодателя, только бы не остаться вообще без средств к существованию.

«Поэтому, к сожалению, люди будут закрывать глаза даже на очевидные нарушения своих трудовых прав и законных интересов, руководствуясь стремлением сохранить источники доходов», — резюмировала эксперт.

Напомним, по данным Центра стратегических разработок, 50% российских компаний не исключают возможность сокращения штата сотрудников, а 20% компаний говорят о сокращении заработных плат.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство РФ списывает на коронавирус свои промахи – социолог