Владикавказ, , 17:00 — REGNUM Правоохранители Северной Осетии накрыли склад с контрафактной алкогольной продукцией. Изъято свыше 5500 бутылок «левого» алкоголя известных марок, в том числе «Хеннесси» и «Мартини», сообщили 27 марта в управлении Росалкогольрегулирования по СКФО.

Склад находился на улице Чапаева в одном из частных домовладений в городе Беслан. На бутылках отсутствовали акцизные марки, а у владельцев склада не было соответствующей лицензии.

Вся обнаруженная в ходе рейда продукция была изъята и помещена на хранение до суда в АО «Росспиртпром».

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