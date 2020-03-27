Москва, 27 марта 2020, 16:58 — REGNUM Граждане РФ не уверены в стабильной работе банков и поэтому стремятся закрыть свои вклады и снять деньги со счетов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 марта заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов, комментируя новость о том, что в РФ выросло количество заявлений о закрытии вкладов. Кроме того, как полагает экономист, свою негативную роль сыграли и недавние рекомендации Банка России, в которых тот призвал кредитные организации ограничивать функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах.
Как пояснил экономист, в условиях кризиса для многих надёжность вложений становится неочевидной и люди чувствуют, что экономика нестабильна.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ассоциация банков России (АБР) направила главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной письмо, в котором сообщила, что вкладчики российских банков начали закрывать вклады и снимать со счетов наличные деньги. Также отметим, что ранее ЦБ РФ советовал банкам по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции, а при работе с клиентами обращать их внимание на приоритетное использование именно безналичной формы оплаты товаров и услуг.