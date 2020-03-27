Москва, , 16:58 — REGNUM Граждане РФ не уверены в стабильной работе банков и поэтому стремятся закрыть свои вклады и снять деньги со счетов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 марта заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов, комментируя новость о том, что в РФ выросло количество заявлений о закрытии вкладов. Кроме того, как полагает экономист, свою негативную роль сыграли и недавние рекомендации Банка России, в которых тот призвал кредитные организации ограничивать функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах.

«Это внесло свою лепту, но не только это, — сказал Комолов. — Общество получило негативный сигнал. Важный фактор связан и с карантином, и с недельными каникулами. Люди не уверены, будут ли работать банки, смогут ли они выдавать деньги, как будет работать система связи. Когда мы храним деньги на счетах, то они нам напрямую не принадлежат. Мы должны их у банка попросить. А будет ли у банка техническая возможность выдать нам эти деньги, когда мы пойдём в магазин за хлебом? Одно дело, когда купюры на руках, и совсем другое — на карте. Так что дело не только в заявлении ЦБ».

Как пояснил экономист, в условиях кризиса для многих надёжность вложений становится неочевидной и люди чувствуют, что экономика нестабильна.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ассоциация банков России (АБР) направила главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной письмо, в котором сообщила, что вкладчики российских банков начали закрывать вклады и снимать со счетов наличные деньги. Также отметим, что ранее ЦБ РФ советовал банкам по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции, а при работе с клиентами обращать их внимание на приоритетное использование именно безналичной формы оплаты товаров и услуг.