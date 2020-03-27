Москва, 27 марта 2020, 16:56 — REGNUM Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) российских организаций в январе составил 1 трлн 238,7 млрд рублей. Такие данные приводит 27 марта Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
За аналогичный период прошлого года сальдированная прибыль российских предприятий составила 1 трлн 630,5 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель сократился на 24%.
Согласно данным Росстата, в январе 32,6 тысячи организаций получили общую прибыль в размере 1 трлн 633,9 млрд рублей, 18,1 тысячи организаций понесли убыток на общую сумму 395,2 млрд рублей.
Доля прибыльных организаций в январе увеличилась до 64,3% с 64,2% годом ранее. Доля убыточных организаций сократилась соответственно до 35,7% с 35,8% в предыдущем году.