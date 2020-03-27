Москва, 27 марта 2020, 16:50 — REGNUM После встречи предпринимателей с Президентом России Владимиром Путиным, прошедшей в четверг, 26 марта, опубликовано поручение премьер-министра Михаила Мишустина временно приостановить работу общепита, закрыть санатории, курорты и объекты массового отдыха.
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Новые ограничительные меры из-за угрозы коронавируса вводятся с 28 марта. Предприятия общественного питания смогут заниматься только дистанционной торговлей, их работа приостанавливается до 5 апреля. Пансионаты, дома отдыха, санатории, гостиницы и детские лагеря закрываются с 28 марта по 1 июня.
В них смогут находиться только лица в служебных командировках или поездках. Находящиеся сейчас на отдыхе и лечении отправляются на самоизоляцию до окончания срока проживания.
Он также сообщил, что эксперты ОСИГ уже обращались в Правительство РФ с предложением ввести отсрочку, а не налоговые каникулы. На встрече с Владимиром Путиным об этом говорили собственники сети ресторанов и общественники.