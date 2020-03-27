Москва, , 16:50 — REGNUM После встречи предпринимателей с Президентом России Владимиром Путиным, прошедшей в четверг, 26 марта, опубликовано поручение премьер-министра Михаила Мишустина временно приостановить работу общепита, закрыть санатории, курорты и объекты массового отдыха.

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Новые ограничительные меры из-за угрозы коронавируса вводятся с 28 марта. Предприятия общественного питания смогут заниматься только дистанционной торговлей, их работа приостанавливается до 5 апреля. Пансионаты, дома отдыха, санатории, гостиницы и детские лагеря закрываются с 28 марта по 1 июня.

В них смогут находиться только лица в служебных командировках или поездках. Находящиеся сейчас на отдыхе и лечении отправляются на самоизоляцию до окончания срока проживания.

«За два месяца простоя мы можем потерять до половины рынка индустрии гостеприимства, если не принимать никаких дополнительных мер для поддержки туротрасли, — сообщил вице-президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Алексей Волков.

Он также сообщил, что эксперты ОСИГ уже обращались в Правительство РФ с предложением ввести отсрочку, а не налоговые каникулы. На встрече с Владимиром Путиным об этом говорили собственники сети ресторанов и общественники.

«Дополнительно эксперты ОСИГ предлагают рассмотреть вопрос о введении потребкооперации для реорганизации гостиничного бизнеса и эффективных инвестиций средств граждан. Также сегодня необходимо консолидировать усилия всех участников отрасли, объединяться и вырабатывать совместные меры и программы по дальнейшему восстановлению рынка», — отметил Алексей Волков.