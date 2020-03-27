Москва, , 16:45 — REGNUM Потребительские цены на бензин в России в февраля выросли в среднем на 0,1%, с начала года — на 0,3%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дизельное топливо, по оценке ведомства, за месяц подешевело на 0,1%, а за период с начала года стало дороже на 0,5%.

При этом цены на бензин от производителей в феврале выросли в среднем на 3,8%, а с начала года — на 6,1%.

Дизельное топливо у производителей за месяц подешевело на 2,7%, с начала года — на 4,8%.

Согласно данным Росстата, в феврале снижение потребительских цен на бензин наблюдалось в 12 региона. Наиболее заметно он подешевел в Оренбургской области, а также республиках Алтай и Тува — на 0,6−0,8%.

Рост потребительских цен на бензин на 0,2% и более отмечен в 29 регионах, в том числе в Магаданской области — на 1,9%.

В Москве бензин за месяц подорожал на 0,1%, в Санкт-Петербурге цены в среднем не изменились.