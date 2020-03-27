Ростов-на-Дону, , 16:22 — REGNUM В Ростове-на-Дону в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года автотранспортные предприятия (АТП) сократят выход подвижного состава. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 27 марта.

«Работа городского общественного пассажирского транспорта будет организована по расписаниям выходных дней», — уточнили в мэрии.

Движение общественного транспорта можно отслеживать в режиме онлайн через специальные приложения.

ИА REGNUM напоминает, что выходные дни в России установлены в целях снижения скорости распространения коронавирусной инфекции. При этом работодателей обязали сохранить за работниками заработную плату. Кроме того, в регионах ужесточены меры борьбы с COVID-19. В большинстве субъектов отменены массовые мероприятия, ограничена работа кружков и секций.

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