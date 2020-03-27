Москва, , 16:05 — REGNUM Инициатива ввести налог на доход от вкладов вызвала панику. Об этом 27 марта сообщил ИА REGNUM экономист, профессор экономики МГИМО, председатель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов.

«Народ массово забирает вклады. Естественно, банки уже в панике. Спровоцирована банковская паника, которая перейдет в обвал банков. Я предпочитаю здесь промолчать, у меня не находится здесь нормативных обозначений», — отметил экономист.

В то же время Валентин Катасонов считает, что в этих условиях альтернативы банковским вкладам нет.