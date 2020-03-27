Москва, , 16:01 — REGNUM После недавнего обвала рынка, вызванного выходом России из ОПЕК+ и последующего наращивания добычи нефти Саудовской Аравией, цены на сырье прекратили падение и последнюю неделю находятся в боковике в диапазоне 20,5−25,6 за баррель нефти марки WTI. В ближайшей перспективе в этом боковике она и останется. Это связанно с несколькими факторами, заявила корреспонденту ИА REGNUM независимый эксперт по личным инвестициям Алена Лапицкая.

«В первую очередь это сам факт нефтяной войны и возможное ее обострение. Уже давно понятно, что это противостояние скорей всего будет долгим. Саудиты уже обрушили рынок своими заявлениями, наращиванием добычи и скидками для своих клиентов, что, безусловно, оказывает давление на нефть.

С другой стороны, у них выяснилась неожиданная проблема, а именно — способы доставки. В марте ставки фрахтования танкеров для транспортировки нефти с Ближнего Востока выросли до 700%. Цена фрахта сверхкрупных танкеров теперь составляет от $200 тыс. до $300 тыс. в день в зависимости от направления по сравнению с $33 тыс. на прошлой неделе.

Это уже вынудило Эр-Рияд отменить часть обещанных скидок. Эти факторы оказывают как поддержку, так и давление на рынок.

К тому же Венесуэла продает свою нефть по удивительно низкой цене, всего $5 за баррель. Поскольку страна находится под санкциями США, ее никто не покупает, за исключением тех, кто санкций не боится.

Поэтому многие инвесторы предпочтут остаться в стороне от этого актива, ввиду сложившийся неопределённости.

Что касается шкурного интереса, то при фиксации за уровнем $23,44 по WTI, стоит рассмотреть покупку, вплоть до верхней границы боковика $25,60 за бочку.

Однако стоит помнить, что это краткосрочная сделка, а не долгосрочная инвестиция, поэтому за сделкой стоит присматривать и в случае появления новых форс-мажоров подстраиваться под поведение рынка», — пояснила эксперт.

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