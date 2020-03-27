Москва, , 15:59 — REGNUM Экономические меры поддержки, принимаемые в РФ на фоне ослабления экономики, это «пиар-терапия», считает экономист, профессор экономики МГИМО, председатель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов.

«Это, по сути, гомеопатические дозы. И потом, эти меры — скорее, пиар-акция, или я называю это пиар-терапия», — сказал он.

Экономист посетовал на нехватку грамотных экономистов в исполнительной власти. В частности, налоговые поступления с процентов по депозитам придут в экономику лишь в 2022 году.

«Собрать [планируют] где-то, как оценивают эксперты, 100 миллиардов рублей с процентов, получаемых по банковским депозитам. Дело в том, что дорого яичко к Христову дню. Для того чтобы эта инициатива была претворена в жизнь, надо внести поправки в Налоговый кодекс. Эта поправка ухудшает положение налогоплательщиков. Российское законодательство предусматривает, что введение подобных налогов возможно только с 1 января следующего года, следующего за тем, когда внесены поправки в Налоговый кодекс. Стало быть, эта инициатива начинает иметь юридическую силу только с 1 января 2021 года, а собрать «урожай» можно только через два года, а через два года, как вы сами понимаете, ишак сдохнет…», — считает экономист.