Москва, , 15:53 — REGNUM Если безработица в РФ примет массовый характер, выйдя за пределы 10−12%, то возможна дезорганизация всех социально-экономических процессов, считает социолог, профессор Московской Высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 27 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогнозы о том, что каждая вторая компания РФ готовится сократить количество сотрудников. Как пояснил эксперт, российская социальная система абсолютно не адаптирована к массовой безработице.

«Западный вариант капитализма включает в себя достаточно развитую систему институтов для защиты безработных и даже использует безработицу как элемент управления рынком труда. В российском варианте капитализма на фоне низкой заработной платы и странной системы остаточных социальных гарантий безработица оказывается крайне тяжёлым стрессом для всей социальной и экономической системы, — считает Кагарлицкий. — Если безработица примет массовый характер и выйдет за пределы 10−22%, а это более чем возможно, то я думаю, что будет коллапс системы социальной помощи и полная дезорганизация социально-экономических процессов. Италия рухнула за счёт коллапса системы медицины. Итальянское здравоохранение обрушилось под давлением массы людей, которые пошли в больницы. В РФ, на мой взгляд, будет прямо противоположная ситуация. Медицина выстоит (с напрягом и скрипом), а вот системы остаточного социального государства рухнут».

Иными словами, как пояснил эксперт, в России будет итальянский эффект, но не в сфере здравоохранения, а в сфере «социалки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин заявил корреспонденту ИА REGNUM, что в ситуации экономического кризиса, вызванного в числе прочих факторов и вспышкой коронавируса, российские работодатели будут решать свои проблемы за счёт работника.

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