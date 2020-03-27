Москва, 27 марта 2020, 15:53 — REGNUM Если безработица в РФ примет массовый характер, выйдя за пределы 10−12%, то возможна дезорганизация всех социально-экономических процессов, считает социолог, профессор Московской Высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 27 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогнозы о том, что каждая вторая компания РФ готовится сократить количество сотрудников. Как пояснил эксперт, российская социальная система абсолютно не адаптирована к массовой безработице.
Иными словами, как пояснил эксперт, в России будет итальянский эффект, но не в сфере здравоохранения, а в сфере «социалки».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин заявил корреспонденту ИА REGNUM, что в ситуации экономического кризиса, вызванного в числе прочих факторов и вспышкой коронавируса, российские работодатели будут решать свои проблемы за счёт работника.
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