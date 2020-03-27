Москва, , 15:51 — REGNUM Курс рубля в начале последней недели марта находится в хрупком равновесии под действием разнонаправленных факторов. Прежде всего, сильное давление на российскую валюту продолжает оказывать развитие коронавируса в мире и в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Меры против него вызывают ограничения в экономике, резкое падение деловой и потребительской активности. В таких условиях страдают котировки нефти и валют развивающихся рынков, к которым относится и рубль.

На него в конце марта воздействуют и новые ограничительные меры, объявление нерабочей недели, прекращение налогового периода продажи валюты экспортёрами.

Цена нефти в целом под давлением из-за сочетания двух важнейших факторов. С одной стороны, ослабляется потребность в ней из-за вируса. Международное энергетическое агентство (МЭА) оценивает сокращение её потребления на 20 млн баррелей в день, или примерно на 20%.

При этом с апреля ОПЕК предполагает ещё больше увеличить добычу и поставки, целенаправленно снижая цены с целями отвоевать доли рынка. Это заставляет котировки находится у многолетних минимумов в районе $25−27 за баррель Brent, что дополнительно давит и на рубль.

С другой стороны, его, как и иные рисковые активы, поддержали на прошедшей неделе беспрецедентные меры США по наполнению финансовой системы 2,2 трлн долларов.

Кроме того, позитивом для рубля выступают продажи валюты Центробанком в рамках «бюджетного правила» при уменьшении цены нефти ниже $42,2. На новой неделе данные факторы по-прежнему актуальны и будут определять курс рубля.

Многое будет зависеть от того, сумеют ли США воздействовать на Саудовскую Аравию с целью отказаться от сильного увеличения добычи. Возможно, новая неделя принесёт известия по этому поводу.

Исключительно важными остаются события вокруг распространения коронавируса, и поворот в них в ту или иную сторону адекватно будет сказываться и на рубле.

Запланированных важных событий в ближайшие дни не предвидится. Однако, сейчас на эмоциональный рынок могут воздействовать именно внезапные, непредсказуемые факторы. Поэтому наиболее вероятная амплитуда изменения курса рубля достаточно значительна и составляет 75−82 руб./доллар», — считает эксперт.

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