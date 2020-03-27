Волгоград, , 15:52 — REGNUM Льготные займы готов предоставить производителям дезинфицирующих препаратов и средств индивидуальной защиты Фонд развития промышленности Волгоградской области, сообщили 27 марта в пресс-службе администрации региона. Кредит до 50 млн рублей предлагают под 1% годовых.

Программа льготных займов предусмотрена для производителей товаров, востребованных в условиях распространения коронавирусной инфекции. Предприятия могут направить кредитные деньги на покупку необходимого оборудования или пополнение оборотных средств для закупки сырья, материалов и комплектующих. При ставке 1% годовых компании могут взять от пяти до 50 млн рублей на срок до двух лет. Проекты рассмотрят в оперативном порядке.

В Волгоградской области выпускают различные дезинфицирующие средства, влажные антибактериальные салфетки, хлорсодержащую продукцию, соду.