Москва, , 15:46 — REGNUM Перенастройка мирового нефтяного рынка уже дает первые результаты, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя отказ США и Европы от саудовской нефти.

«На фоне нервного восприятия падения цен в середине марта Эр-Рияд предложил своим потенциальным заказчикам продажу нефти по бросовым ценам, предполагая еще больше утвердиться в Китае и ЕС.

Однако бизнес-план саудитов потерпел фиаско из-за взлетевших на фрахт цены. Таким образом, репутация надёжного поставщика нефти у королевства оказалось подмоченной.

Но это только начало приближающегося триумфального провала Эр-Рияда. Уже сегодня Россия успешно отвоевывает доли нефтяного рынка в Западной Европе и Китае.

Во-первых, это связано с фактом имеющегося надежного трубопроводного сообщения Москвы со странами ЕС и Китаем. Данный вид транспортировки самый безопасный и дешевый.

Во-вторых, сегодня ОПЕК выглядит как не совсем вменяемая и прогнозируемая по поведению и поступкам организация. А первую скрипку в ней как раз играет Эр-Рияд.

Саудовская Аравия мечтала «отжать» российскую долю рынка, а получается совсем наоборот. И это на фоне того, что российская экономика диверсифицированная, она может пережить даже несколько лет низкие цены.

Успехи российской армии в Сирии и надежный контроль энергопотоков Москвой на Ближнем Востоке может стать необратимым катализатором хаоса в нефтяной индустрии королевства.

Инвесторы все активнее будут распродавать акции государственной нефтяной компании Saudi Aramco», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, многие нефтеперерабатывающие компании в Европе и США отказываются увеличивать объёмы закупаемой у Саудовской Аравии нефти.

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