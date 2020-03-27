Москва, , 15:23 — REGNUM Правительство РФ будет прятаться за коронавирус, негативные последствия которого следует рассматривать как результат политики российских властей, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 27 марта корреспонденту ИА REGNUM. По мнению эксперта, многолетняя оптимизация медицины привела к ситуации, когда в стране практически не осталось иных средств для борьбы с эпидемией, кроме карантина. Кагарлицкий подчеркнул, что карантинные меры вызваны тем, что современная «оптимизированная» система здравоохранения просто не справляется с массовым наплывом больных.

«Консервативные и оптимистические прогнозы, которые разделяет правительство, предполагают спад экономики в 2020 году порядка 3%. Это плохо, но не чрезвычайно. У меня есть ощущение, что всё значительно хуже. Проблема — не коронавирус. Если бы у нас система здравоохранения была способна принимать и обрабатывать в 2−3 раза больше пациентов, чем сейчас, то вообще никакие карантины не нужны были бы в принципе, — сказал Кагарлицкий. — Можно сказать, что эпидемия коронавируса — это эпидемия экономического характера, а медицинского. Мы увидим экономические последствия гораздо более тяжёлые, чем те, которые прогнозирует правительство».

По мнению Кагарлицкого, самый реальный из оптимистических прогнозов — это спад экономики РФ порядка 10%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, результаты опроса, проведённого экспертами Центра стратегических разработок, показали, что в России каждая пятая компания (20%) планирует урезать зарплаты сотрудникам из-за кризиса, вызванного коронавирусом.

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