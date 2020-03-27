Москва, , 15:13 — REGNUM Овощеводы обратились в Министерство сельского хозяйства России с предложением унифицировать стандарты маркировки продукции, а также откорректировать штрафные санкции по договорам поставки. Эти меры давно назрели и на фоне кризиса и профилактики эпидемии стали особенно актуальны. Об этом 27 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил генеральный директор ГК «Мое Лето» Вагиф Бикулов.

«Сегодня этикетка продукции на фруктах и овощах должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011. При этом фактически каждая сеть имеет собственные требования по этикетке, среди наиболее значимых отличий можно выделить — наименование продукции, артикул (PLU или SAP код), штрих код», — заявил Бикулов.

«Как правило, сети размещают заказ до 14:00 с поставкой на следующий день. Если по какой-либо причине сети присылают корректировки, то производитель тратит рабочее время сотрудников на то, чтобы перестикеровать продукцию. Таким образом, единый государственный стандарт в области наименования продукции, артикула, штрих-кода и других формулировок на этикетках позволит значительно увеличить эффективность сортировочных производств тепличных хозяйств», — пояснил он.

Кроме того, производителей волнует вопрос программных поставок. На сегодняшний день заказы размещаются до определенного времени и при этом торговые сети могут их корректировать, продолжил Бикулов.

«Эта процедура не регламентирована и нередко случается так, что корректировка заказа происходит в последний момент. В связи с этим поставщики не успевают к временному окну доставить товар и ритейлеры, в свою очередь, имеют право на односторонние штрафы. Однако торговые сети, напротив, всегда могут отказаться от поставки товара без штрафных санкций», — указал эксперт.

«Мы считаем, что здесь должна быть зеркальная ответственность. Штрафным санкциям должны быть подвержены как поставщики за недопоставку продукции, так и ритейлеры за корректировку заказа и последующего отказа от товара», — подчеркнул он.

Между тем, сейчас доля программных поставок в России, в отличие от Европы и Америки, ничтожна, несмотря на то, что они позволяют сохранять доходность как для ритейлеров, так и для поставщиков.

Вместо этого система взаимоотношений российских поставщиков, импортеров и ритейлеров построена с фокусом на торги с поставкой на будущую неделю и подторги с поставкой на 1−2 дня вперед.

Таким образом, отсутствие системы полных стабильных программных поставок приводит к очень высокой волатильности и возможности манипулированием рынка.

«Ритейлеры могут искусственно снижать спрос на определенную продукцию, поддерживая высокий уровень цен на нее. Завышенные цены делают эту продукцию малодоступной для потребителей, которые в результате отдают предпочтение товарам других категорий. Это приводит к тому, что спрос на продукцию резко снижается и цена закупки падает. В результате тепличным комплексам приходится продавать товар ниже себестоимости», — пояснил Бикулов.

Ранее отечественные производители тепличных овощей предоставили письмо в Министерство сельского хозяйства России с предложением установить на время пандемии приемлемые для покупателей цены, а также сократить путь свежей продукции от грядок до прилавка.

Как указывается в письме, эпидемия COVID-19 требует от производителей и поставщиком слаженных и ответственных действий, чему могли бы поспособствовать единые для всех производителей и торговых сетей стандарты маркировки продукции. В том числе предложено ввести мораторий на штрафные санкции по договорам поставок и сделать обязательным исполнение заявленных объёмов как тепличными комбинатами, так и торговыми сетями.