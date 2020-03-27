Рига, , 15:08 — REGNUM На двухмесячное пособие в Латвии из-за пандемии COVID-19 претендуют 465 000 человек. Об этом пишет портал Nra. lv со ссылкой на министерство экономики Латвии.

Согласно информации, доступной в Службе государственных доходов (СГД), более 52 000 компаний, на которых занято 465 000 человек, оказались затронутыми пандемией COVID-19.

Минэкономики Латвии оценило общий пакет помощи в 130,2 млн евро.

Сегодня представитель минэкономики страны заявил, что правительство Латвии выделит на ликвидацию экономических последствий от пандемии COVID-19 три миллиарда евро, на миллиард, таким образом, увеличив, заявленный ранее объём помощи.