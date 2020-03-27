Нижний Новгород, , 15:06 — REGNUM В период с 30 марта по 3 апреля, который объявлен в России нерабочим, таможенные органы Приволжского региона продолжают свою работу. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Отмечается, что в указанный период будет обеспечено бесперебойное перемещения через таможенную границу товаров, включая товары первой необходимости, медицинские изделия и продовольствие.

ИА REGNUM напоминает, в Нижегородской таможне накануне начал функционировать колл-центр. Участники торговой деятельности могут оперативно решить вопросы по таможенным операциям в отношении продовольствия, товаров первой необходимости и медицинских изделий.