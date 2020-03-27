Санкт-Петербург, , 14:59 — REGNUM

Россия показывает европейским партнерам, что если те захотят оспорить рыночную цену на газ в судах, то Россия может перенаправить эти потоки в сторону Китая, отметил в беседе с корреспондентом в пятницу, 27 марта, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя итоги встречи президента России с главой Газпрома.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин на встрече с главой Газпрома Алексеем Миллером согласился дать поручение о начале проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири — 2».

« Сейчас идет экономическая война между Саудовской Аравией и Россией за рынок энергоносителей в ЕС. Саудиты пытаются всем покупателям российской нефти предложить свою, по 25 долларов за баррель. Россия же старается сохранить свои рынки.

Через некоторое время потребители российского газа, вероятно, будут просить «Газпром» о снижении его стоимости. И вот в такой ситуации звучит нынешнее заявление. Оно означает: если вы будете торговаться и пытаться оспаривать рыночную цену в судах, как это уже делала Польша и некоторые другие страны, то мы с удовольствием рассмотрим возможность строительства нового трубопровода в Азию.