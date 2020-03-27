Москва, , 14:35 — REGNUM Следственный комитет возбудило уголовное дело против ООО «Фруктовые линии» по обвинению в неуплате 280 млн рублей налогов, сообщается на официальном сайте СК России.

По версии следствия, ООО заключило договор с семью фиктивными организациями, после чего занизил подлежащие уплате в бюджет сумму НДС и налог на прибыль с организации за 2013−2015 за счет налоговых вычетов.

«В результате описанных действий, ООО «Фруктовые линии» не исчислило и не уплатило в бюджет НДС за 2013−2015 годы в общей сумме свыше 280 млн рублей», — говорится в релизе.

Уголовное дело против организации возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).