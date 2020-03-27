Загреб, , 14:33 — REGNUM Под давлением многочисленных критических замечаний предпринимателей в Хорватии о том, что предлагаемых правительственных мер просто недостаточно для того, чтобы попытаться сохранить экономику в период эпидемии коронавируса, правительство, как стало известно изданию Jutarni list, вскоре создает кризисный штаб по спасению экономики.

Также на следующей неделе ожидается новый пакет антикризисных мер, отмечает издание.

Предприниматели недовольны тем, как экономическая блок правительства выполняет свои обязанности, они особенно недовольны вице-президентом и министром финансов Здравко Маричем, потому что считают, что он действует скорее как клерк в налоговой администрации, чем как тот, кто понимает ситуацию в экономике.

Политическое давление направлено на Марича, которому, очевидно, очень трудно признать то, что дефицит бюджета увеличится до 20 млрд. кун или вступить в переговоры с МВФ.

В кризисном штабе соберут известных экономистов и политиков.