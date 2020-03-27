Стокгольм, , 14:22 — REGNUM На фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Швеции огромное количество компаний уже объявили о своей неспособности выплатить проценты по долговым обязательствам, многие из них уже заявили о своем банкротстве. Крупнейший автоконцерн страны Volvo объявил о прекращении промышленного производства на всей территории Швеции. Это, в свою очередь, не могло не отразится на транспортном секторе шведской экономики. Более 100 субподрядчиков автомобильной промышленности планируют уволить своих сотрудников или уже сделали это. Причина в том, что основные производители автомобилей прекратили производство из-за кризиса национальной экономики, вызванной COVID-19. Об этом 27 марта сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Так, одна из шведских компаний Vårgårda Kromverk, предоставляющая услуги субподряда на автомобильном рынке, в настоящее время рассматривает возможность увольнения значительной части своих сотрудников. О готовящихся мерах антикризисного реагирования сообщил генеральный директор Vårgårda Kromverk Андерс Маттссон. Комментирую ситуацию, он сказал следующее:

«Такое чувство, что ты бежишь навстречу пропасти. Ощущение, что вы поднимаетесь вверх и вниз на горках. Я действительно не знаю, где я. Это пошло совсем по печальному сценарию», — поделился с журналистами Маттссон.

Напомним, что основные производители автомобилей в Швеции — Scania, AB Volvo и Volvo Cars — в настоящее время закрывают свои заводы и прекращают производство из-за коронавируса CJVID-19. Согласно данным проведенного опроса, более 100 компаний, специализирующихся на субподряде на автомобильном рынке, что составило 80% всех респондентов, уже уволили или планируют уволить своих сотрудников.