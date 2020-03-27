Подгорица, , 14:02 — REGNUM Центр защиты потребителей (CEZAP) предложил правительству Черногории рассмотреть возможность на время карантина ограничения розничных цен и принятия стандартов поведения для поставщиков электроэнергии и телекоммуникаций, интернета, кабельных и коммунальных услуг, тем самым значительно расслабляя на наиболее уязвимые слои населения.

«Несмотря на то, что меры по борьбе с пандемией коронавируса продолжаются, пожалуйста, рассмотрите возможность и инициируйте принятие законодательного акта, обязывающего связывать розничные цены на услуги на черногорском рынке электроэнергии, телекоммуникаций, интернета, кабельных и коммунальных услуг», — говорится в заявлении центра

Они объяснили, что эти услуги имеют фундаментальное значение для выживания черногорских граждан.