Москва, , 13:53 — REGNUM Международная платежная система Mastercard предложила российским банкам решение, позволяющее оставить в обороте карты с истекшим сроком годности. Об этом сообщает РБК.

В предложение рекомендуются перенастроить обслуживание карт таким образом, чтобы по окончанию срока действия они продолжали работать. Решение вызвано распространением коронавирусной инфекции. Благодаря нему, клиентам не придётся посещать офис кредитного учреждения для переоформления.

«Это решение потребует определенных действий и проведения настроек и со стороны эмитентов, и со стороны банков-эквайеров, чтобы обеспечить правильную обработку операций, сохранив при этом высокий уровень безопасности при проведении платежей», — цитирует издание слова главы Mastercard в России Алексея Малиновского.

Информацией по другим платёжным системам издание пока не располагает.