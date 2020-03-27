Москва, , 13:49 — REGNUM Решение саудитов увеличить поставки нефти на мировой рынок носило явно импульсивный характер. Оно изначально не учитывало того, что для поставок, хранения и переработки нефти требуется инфраструктура, которую невозможно создать мгновенно, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Крибрум» Владислав Исаев, комментируя отказ США и Европе от саудовской нефти.

«Скажем, для перевозки дополнительных объемов требуются танкеры, для разгрузки терминалы, от терминалов нефть также нужно доставить до переработки.

Кроме того, перерабатывающие предприятия не могут мгновенно перейти с переработки тяжелой и сернистой Urals на лёгкую арабскую нефть — для этого требуется серьёзная технологическая перестройка.

Кроме того, есть и важный политический момент — бороться приходится не только с российской нефтью, но и с американской.

А у Вашингтона довольно много политических рычагов для давления на европейских партнеров, а тем более бюрократических процедур для недопуска на свой рынок избыточных объёмов саудовской нефти», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, многие нефтеперерабатывающие компании в Европе и США отказываются увеличивать объёмы закупаемой у Саудовской Аравии нефти.

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